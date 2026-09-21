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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Арман Дюплантис: «Очень хотел выиграть большой турнир в конце сезона, когда играет моя песня, а весь стадион поет вместе со мной. Мне это удалось»

Двукратный олимпийский чемпион, рекордсмен мира в прыжках с шестом Арман Дюплантис рассказал, что мечтал победить на соревнованиях под собственную песню.

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