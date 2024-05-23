Собянин: В Москве будут созданы центры коллективного пользования оборудованием

В «Технополисе Москва» локализовано более 200 технологичных предприятий Инновационные центры с передовым оборудованием появятся на территориях “Печатников” и “Алабушево”, включая их в состав специальной экономической зоны (СЭЗ) “Технополис Москва”.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии