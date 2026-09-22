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Жительница Херсонской области отправляла деньги на экипировку ВСУ

Жительница Херсонской области отправляла деньги на экипировку ВСУ

Женщина из Херсонской области финансировала покупку экипировки для украинских военных. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

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