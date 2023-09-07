Западная пресса: КНДР может поставить России значительное количество боеприпасов в обмен на продовольствие

По мнению западных аналитиков, по итогам визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию возможно будет заключен договор, предполагающий поставки боеприпасов советского образца, значительными запасами которых обладает КНДР.
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