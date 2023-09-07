Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Моргунов
    ПО ВЫТАРАЩЕННЫМ ШАРАМ ВИДНО-ГЕГЕМОН.....Цель - гегемония:...
  • Маргарита Селихова
    Последняя агония. Пусть порадуется перед кончиной.Зеленский присвои...
  • Ратник Ратник
    Полностью обнулить поставки до ПОЛНОГО погашения долга... Зае... союзники. Хотели независимости. пусть жрут половника...Кишинёв заявляет ...

Западная пресса: КНДР может поставить России значительное количество боеприпасов в обмен на продовольствие

Западная пресса: КНДР может поставить России значительное количество боеприпасов в обмен на продовольствие

По мнению западных аналитиков, по итогам визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию возможно будет заключен договор, предполагающий поставки боеприпасов советского образца, значительными запасами которых обладает КНДР.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх