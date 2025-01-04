Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 793 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    ...жалко😥💔Светлая память...❤️🙏Участник СВО Доце...
  • Сергей Карабухин
    !!! Фашистка-дебилка-Бербок – преступница! Необходимо – судить и расстрелять – за преступления – совершённые перед св...Бербок в Сирии не...
  • Сергей Карабухин
    !!! Фашистка-дебилка-Бербок – преступница! Необходимо – судить и расстрелять – за преступления – совершённые перед св...Главе МИД Германи...

Рост продаж автомобилей в России в 2024 году: 1,836 млн новых транспортных средств

Рост продаж автомобилей в России в 2024 году: 1,836 млн новых транспортных средств

В 2024 году в России продажи легковых автомобилей выросли на 47%, достигнув 1,554 млн единиц. Общее количество проданных транспортных средств составило 1,836 млн.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх