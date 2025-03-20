Последняя активность Канье Уэста в X вновь не прошла бесследно. После гневных сообщений в адрес бывшей супруги Ким Кардашьян под раздачу эпатажного музыканта попали его некогда друзья — Jay-Z и Бейонсе, а точнее их дети.
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