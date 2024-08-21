Moody’s посчитало количество компаний в Европе с российским участием

Международное рейтинговое агентство Moody’s сообщило, что обнаружило 46 тысяч организаций, учрежденных в Европейском союзе, в которых более 40% имущественных прав принадлежит российским физическим лицам (включая граждан с двойным гражданством, в том числе ЕС) или юридическим лицам.
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