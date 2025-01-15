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Пезешкиан: Иран готов к защите, если его ядерные объекты подвергнутся нападению

Пезешкиан: Иран готов к защите, если его ядерные объекты подвергнутся нападению

Global Look Press/ Iranian Presidency Office Apaim Иран не стремится к войне, но будет готов защищать себя, если его ядерные объекты подвергнутся нападению, заявил президент Масуд Пезешкиан в интервью телеканалу NBC News.

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