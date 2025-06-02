Ремонт дороги на Мурманском шоссе собрал пробку у «Меги Дыбенко» Затор вырос в час пик утром 2 июня, показывает сервис Яндекса.
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Ремонт дороги на Мурманском шоссе собрал пробку у «Меги Дыбенко» Затор вырос в час пик утром 2 июня, показывает сервис Яндекса.