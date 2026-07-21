Так сейчас выглядит набережная у Омской крепости, где появится сухой фонтан. Он будет повторять очертания крепостных стен.
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Так сейчас выглядит набережная у Омской крепости, где появится сухой фонтан. Он будет повторять очертания крепостных стен.
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