Гендиректор «Ленфильма» Фёдор Щербаков заочно арестован по делу о вымогательстве

Его отправят в СИЗО на два месяца с момента задержания или экстрадиции в РФ. Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего гендиректора «Ленфильма» Фёдора Щербакова по делу о вымогательстве в особо крупном размере у топ-менеджера Ростеха Василия Бровко.