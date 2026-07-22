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Газета.ру

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SanDisk выпустила USB-C-флешки объемом до 256 ГБ для компьютеров и смартфонов

SanDisk выпустила USB-C-флешки объемом до 256 ГБ для компьютеров и смартфонов

SanDisk представила новую линейку компактных флеш-накопителей CZB, оснащенных разъемом USB Type-C. Серия ориентирована на пользователей современных ноутбуков, планшетов и смартфонов и включает модели с несколькими вариантами объема памяти, сообщает NotebookCheck.

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