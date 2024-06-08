Автобус Новосибирск – Усть-Каменогорск попал в смертельное ДТП

Авария случилась минувшей ночью на территории Алтайского края.Ночью 7 июня на Змеиногорском тракте в Алтайском крае произошло ДТП с участием автобуса, следовавшего по маршруту "Новосибирск – Усть-Каменогорск".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии