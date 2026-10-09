Генетик из США предупредила об устойчивости к антибиотикам возбудителя шигеллеза

За 10 лет в США кишечные болезни, вызываемые шигеллами, стали практически неизлечимыми, их число существенно выросло.
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