Армия России создала купол для эффективной борьбы с дронами

Ученые из Общевойсковой академии Вооруженных сил России предложили с вражескими беспилотниками с помощью защитных куполов — они будут способны эффективно отгонять и уничтожать дроны противника, соответствующий документ размещен на сайте Роспатента.
Ученые из Общевойсковой академии Вооруженных сил России предложили с вражескими беспилотниками с помощью защитных куполов — они будут способны эффективно отгонять и уничтожать дроны противника, соответствующий документ размещен на сайте Роспатента.
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