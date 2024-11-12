Запашный раскрыл, в каком случае россияне простят Галкина и Макаревича

Если юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) вдруг решит вернуться в Россию, он должен попросить прощения в Донецке или в Горловке перед людьми на центральной площади, высказал мнение в интервью NEWS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии