АВТОР: Журнал ВЕЛИКОРОССЪ Итак, свершилось. Головное ведомство Росздравнадзора 1 ноября направило в свои территориальные подразделения предписание об информировании региональных следственных органов и прокуратуры о гражданах, принимающих участие в антипрививочной кампании, чьи действия «имеют признаки правонарушений» по статьям 207.
Пять лет колонии за информацию о вреде прививок
Комментарии
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Семенков Александр
Владимир Петров
Антиваксеры помогают русским быстрее вымирать. Я бы активныx стрелял.
А я бы таких как ты
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21 час.
Konstantin Петров
Анальгин и парацетамол имеют противопоказания, даже валерьянка опасна для некоторых категорий граждан. Современные российские прививки против КОВИДа не имеют никаких противопоказаний, ими можно прививать даже кормящих матерей и отцов. Прививайтесь, пока не стали за прививку брать денег, ведь даже витамин С продают, а тут такая полезная халява. Я, за вакцинацию. Вот посоветуюсь с врачами, как Президент и то же привьюсь, Президентской вакциной
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15 час.
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