Пять лет колонии за информацию о вреде прививок

Konstantin Петров

Анальгин и парацетамол имеют противопоказания, даже валерьянка опасна для некоторых категорий граждан. Современные российские прививки против КОВИДа не имеют никаких противопоказаний, ими можно прививать даже кормящих матерей и отцов. Прививайтесь, пока не стали за прививку брать денег, ведь даже витамин С продают, а тут такая полезная халява. Я, за вакцинацию. Вот посоветуюсь с врачами, как Президент и то же привьюсь, Президентской вакциной