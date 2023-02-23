Многие советуют не покупать из металла, т

Часто бывает, что диски не родные. При замене колес могут возникнуть трудности с их установкой, поэтому на СТО просят приобрести специальные подпятники (центрирующие втулки) или кольца.
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