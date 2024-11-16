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Новости СВО. ВС России отбросили ВСУ на запорожском направлении. Карта боевых действий на Украине на сегодня 17.11.2024

Новости СВО. ВС России отбросили ВСУ на запорожском направлении. Карта боевых действий на Украине на сегодня 17.11.2024

В Германии призвали передать Киеву дальнобойное оружие, сдав Лондон и Париж, которые уже делают это. Стало известно о продвижении Российской армии на запорожском направлении ВС РФ продвинулись вперед на запорожском направлении, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ Владимира Рогова.

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