Новости СВО. ВС России отбросили ВСУ на запорожском направлении. Карта боевых действий на Украине на сегодня 17.11.2024

В Германии призвали передать Киеву дальнобойное оружие, сдав Лондон и Париж, которые уже делают это. Стало известно о продвижении Российской армии на запорожском направлении ВС РФ продвинулись вперед на запорожском направлении, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ Владимира Рогова.