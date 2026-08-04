Экономист Суверов объяснил влияние политики Центробанка на курс рубля

Кандидат экономических наук, инвестиционный стратег Сергей Суверов заявил, что стоимость нефти остаётся фактором формирования курса рубля, хотя её влияние в последние годы ослабло из-за бюджетного правила.
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