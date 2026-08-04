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Экономист Суверов объяснил влияние политики Центробанка на курс рубля

Экономист Суверов объяснил влияние политики Центробанка на курс рубля

Кандидат экономических наук, инвестиционный стратег Сергей Суверов заявил, что стоимость нефти остаётся фактором формирования курса рубля, хотя её влияние в последние годы ослабло из-за бюджетного правила.

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