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Футболист “Шеффилда” Крис Башам получил открытый перелом ноги в матче АПЛ

Футболист “Шеффилда” Крис Башам получил открытый перелом ноги в матче АПЛ

Защитник «Шеффилд Юнайтед» Крис Башам получил открытый перелом голеностопа в матче восьмого тура чемпионата Англии по футболу с «Фулхэмом».

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