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Стоматолог Дахкильгов призвал отказаться от трех вещей для защиты от кариеса

Стоматолог Дахкильгов призвал отказаться от трех вещей для защиты от кариеса

Врач назвал вредные привычки, разрушающие зубы.Главный врач Немецкого Имплантологического Центра, стоматолог Магомед Дахкильгов рассказал, от каких вредных и даже безобибных привычек надо отказаться, чтобы сохранить зубы здоровыми и избежать кариеса.

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