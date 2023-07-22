Ответьте на 10 вопросов и докажите сами себе, что разбираетесь в мире моды.

Не каждая модница может похвастаться знаниями о брендах, ведь важно не только правильно произносить бренды одежды, обуви, аксессуаров и украшений, но и отличать их логотипы друг от друга, представлять креативных директоров, которые сегодня делают свой продукт креативным и самым желанным в мире.
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