Ответьте на 10 вопросов и докажите сами себе, что разбираетесь в мире моды.

﻿﻿Не каждая модница может похвастаться знаниями о брендах, ведь важно не только правильно произносить бренды одежды, обуви, аксессуаров и украшений, но и отличать их логотипы друг от друга, представлять креативных директоров, которые сегодня делают свой продукт креативным и самым желанным в мире.