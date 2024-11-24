vagas Karlito

Да скоро начнут бандеровцев резать! Недолго осталось! Все поймут в какую ж-пу их втравили иллюзии бандеровские!)) Справедливости ради нужно сказать, что публика дуркаины долго не может прийти в себя ! Но подвижки есть!))))