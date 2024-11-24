Нацику Корчинскому стали поступать угрозы. В последнее время высказывания нациста Корчинского, призывающего украинцев радоваться, что их отправляют на мясной фарш, уже коробят на Украине даже упоротых «патриотов».
Жалобит
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВУ
Варлам Устрялов
Скоро!
Ответить
5 час.
vagas Karlito
Да скоро начнут бандеровцев резать! Недолго осталось! Все поймут в какую ж-пу их втравили иллюзии бандеровские!)) Справедливости ради нужно сказать, что публика дуркаины долго не может прийти в себя ! Но подвижки есть!))))
Ответить
3 час.
НЭ
Наталья Эрнст
А я надеялась, что усраинцы начнут сразу же, резать бандеровцев, как только наши начали СВО. А нет, для них первый враг оказывается - русский...
Ответить
3 час.
Свежие комментарии