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Жалобит

Жалобит

Нацику Корчинскому стали поступать угрозы. В последнее время высказывания нациста Корчинского, призывающего украинцев радоваться, что их отправляют на мясной фарш, уже коробят на Украине даже упоротых «патриотов».

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Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
Скоро!
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5 час.
vagas Karlito
Да скоро начнут бандеровцев резать! Недолго осталось! Все поймут в какую ж-пу их втравили иллюзии бандеровские!)) Справедливости ради нужно сказать, что публика  дуркаины  долго не может  прийти в себя ! Но подвижки  есть!))))
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3 час.
НЭ
Наталья Эрнст
А я надеялась, что усраинцы начнут сразу же, резать бандеровцев, как только наши начали СВО. А нет, для них первый враг оказывается - русский...
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3 час.

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