© Mike Segar/Reuters В МИД России заявили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху накануне парламентских выборов сделал ставку на медийные вбросы в отношении РФ, а не на диалог по кибербезопасности.
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