Бренд-провокатор Balenciaga представил юбку-полотенце для мужчин

Мода — это искусство, а искусство субъективно. Юбка-полотенце из коллекции весна-лето 2024 испанского дома моды Balenciaga, по мнению модных критиков, роскошное предложение: юбка унисекс из махрового хлопка с пуговицами и вышитым логотипом.
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