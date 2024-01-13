Бренд-провокатор Balenciaga представил юбку-полотенце для мужчин

Мода — это искусство, а искусство субъективно. Юбка-полотенце из коллекции весна-лето 2024 испанского дома моды Balenciaga, по мнению модных критиков, роскошное предложение: юбка унисекс из махрового хлопка с пуговицами и вышитым логотипом.