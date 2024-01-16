В Чувашии сотрудники Госавтоинспекции помогли раненому псу

В ходе патрулирования экипаж отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Чувашской Республике заметил на обочине дороги в Чебоксарском округе раненого пса, который с большим трудом пытался отползти подальше от проезжей части.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии