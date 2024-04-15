Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 333 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Козлов
    А стране которая выучила вырастила что не нужны квалифицированные кадры гр Козупица?Вон из мэров патриот гребаный.Мэр Орска Козупиц...
  • Геннадий Бережнов
    В передаче Лолита представилась как пенсионерка. Алла нам подарила полную свободу, а иначе я бы не смогла полуголой п..."Лолита опять не ...
  • Сергей Степанов
    Сколько уж раз его ликвидировали, что фейки распространять"Военное дело": Г...

Военкор Филатов показал кадры ближнего боя при штурме Авдеевки

Военкор Филатов показал кадры ближнего боя при штурме Авдеевки

В Сети появились кадры боя в районе авдеевских дач.В Сети распространили опубликованные военным журналистом издания RT Андреем Филатовым видеокадры, на котором запечатлен момент ближнего боя солдат русской и украинской армии в ходе сражения за Авдеевку, перешедшей под контроль Москвы в феврале текущего года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх