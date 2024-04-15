Военкор Филатов показал кадры ближнего боя при штурме Авдеевки

В Сети появились кадры боя в районе авдеевских дач.В Сети распространили опубликованные военным журналистом издания RT Андреем Филатовым видеокадры, на котором запечатлен момент ближнего боя солдат русской и украинской армии в ходе сражения за Авдеевку, перешедшей под контроль Москвы в феврале текущего года.