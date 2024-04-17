ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 869 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Судить надо руководство Израиля ,США и Европейских псов лживых.Все их улыбочки лживые и лицемерные!Генсек ООН призва...
  • Eduard
    И все главное молчат на Западе,взорвали и взорвали,никто о Законе кроме нас не вспоминают,а другие молчат!Генсек ООН призва...
  • Eduard
    Израилю это скажите,зачинщику!Генсек ООН призва...

Небензя призвал к немедленному восстановлению финансирования БАПОР в полном объеме

Небензя призвал к немедленному восстановлению финансирования БАПОР в полном объеме

Финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) должно быть восстановлено в полном объеме, заявил 17 апреля в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх