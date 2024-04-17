Небензя призвал к немедленному восстановлению финансирования БАПОР в полном объеме

Финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) должно быть восстановлено в полном объеме, заявил 17 апреля в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя.
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