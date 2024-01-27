Россиянам объяснили правила хранения отварного риса

Если вареный рис неправильно хранить, то готовая крупа может представлять опасность для здоровья. Об этом 27 января рассказывает доцент кафедры Индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.
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