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Россиянам объяснили правила хранения отварного риса

Россиянам объяснили правила хранения отварного риса

Если вареный рис неправильно хранить, то готовая крупа может представлять опасность для здоровья. Об этом 27 января рассказывает доцент кафедры Индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.

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