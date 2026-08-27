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«У меня тоже были моменты, когда я чувствовала себя одиноко»: Ольга Орлова станет ведущей женского шоу о преображении

«У меня тоже были моменты, когда я чувствовала себя одиноко»: Ольга Орлова станет ведущей женского шоу о преображении

Экс-солистка группы «Блестящие» поможет женщинам изменить свою жизнь фото: пресс-службаУже несколько лет Ольга Орлова ведет блог в социальных сетях, где откровенно говорит о сложных темах: отношениях, самооценке, одиночестве, поиске себя.

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