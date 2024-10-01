Жозеп Боррель призвал разрешить удары западным оружием по аэропортам России

Пока не все согласны с этой мерой Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что призывает западных союзников Киева разрешить украинской армии бить западным вооружением по аэропортам и ракетным площадкам на территории России.