Сталинград — «катастрофа», СССР — «угроза»: в Молдавии выпустили новый учебник

В Молдавии разгорается новый скандал вокруг школьного образования. Поводом стал учебник по истории, предназначенный для старших классов, в котором события Второй мировой войны изложены с позиции румынской историографии.
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