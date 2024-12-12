WRC. Система начисления очков сменится в 2025-м, представлен регламент-2027 с удешевленными вдвое машинами

Чемпионат мира по ралли (WRC) сменит систему начисления очков в 2025 году, сообщила ФИА. В 2024 году очки на ралли начислялись и за субботу, и за воскресенье, и за особый спецучасток – Power Stage, что негативно воспринималось болельщиками и гонщиками.