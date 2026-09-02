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Газета.ру

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В Екатеринбурге водителям массово приходят штрафы за ожидание в очереди на АЗС

В Екатеринбурге водителям массово приходят штрафы за ожидание в очереди на АЗС

Жители Екатеринбурга столкнулись с новой проблемой: автомобилисты, стоящие в очередях на АЗС, начали получать штрафы за стоянку в неположенном месте, сообщает E1.

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