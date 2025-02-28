Российский музыкант, основатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) захотел возродить популярное кулинарное телешоу «Смак».
Макаревич захотел возродить «Смак»
Комментарии
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Надежда Петракова
Фу.... ((((🤮Забили и забыли об этом козле😈😂🤮
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18 час.
Бобкина Татьяна
Жрат
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14 час.
Бобкина Татьяна
Никому этот козел не нужен Он был музыкантом, и ,как оказалось, еще и подлым предателем.
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14 час.
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