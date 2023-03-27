«Ювентус» не будет выкупать Паредеса, «Бенфика» не оставит Дракслера. Хавбеки вернутся в «ПСЖ»

Юлиан Дракслер и Леандро Паредес летом вернутся в «ПСЖ». По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «Бенфика» не планирует выкупать немецкого полузащитника, который провел в чемпионате Португалии 10 игр за этот сезон.