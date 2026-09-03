Как лучше всего отстирать вещи в машинке и вручную

Существует немало хитростей, которые помогают экономить бюджет, при этом более эффективно отстирывать вещи, особенно со старыми, въевшимися пятнами.
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