ВС РФ готовят наступление на Гуляйполе – Bild

Подразделения ВС РФ концентрируются возле города Пологи в Запорожской области, чтобы оттуда наступать на Гуляйполе: Об этом сообщило немецкое издание Bild, ссылаясь на слова украинского ветерана, поддерживающего контакт с бойцами на передовой.
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