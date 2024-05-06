«Даллас» победил «Вегас» в седьмом матче серии и вышел в следующий раунд плей-офф

«Даллас Старз» пробился в полуфинал плей-офф Западной конференции. В ночь на 6 мая в Далласе (штат Техас, США) завершился седьмой матч четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс».
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