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Венеция-2026: Памела Андерсон, Марина Абрамович, Виктория Лопырёва посетили гала-вечер amfAR

Венеция-2026: Памела Андерсон, Марина Абрамович, Виктория Лопырёва посетили гала-вечер amfAR

Памела Андерсон, Марина Абрамович, Орландо Блум (у которого сейчас роман с молодой моделью), Тайка Вайтити и другие звёзды посетили благотворительный гала-вечер amfAR в рамках Венецианского кинофестиваля, который проходит в эти дни.

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