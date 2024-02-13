Бастрыкину представят доклад о смерти 12-летней девочки в ДТП в Пермском крае

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования возбуждённого по факту ДТП уголовного дела, в котором погибла 12-летняя жительница Пермского края.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии