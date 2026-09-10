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Происшествия

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В Смоленске полицейские провели акцию по профилактике дистанционного мошенничества для старшеклассников «Дропперы и курьеры: как не стать соучастником»

Сегодня на базе МБОУ «СШ № 9 имени Ю.А. Гагарина» состоялась профилактическая акция, организованная сотрудниками органов внутренних дел.

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