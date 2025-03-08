УРА.РУ Некоторые студенты, по заявлению фонда, не говорят на русском и английском, и, стало быть, не могут постигать науку.
«По-русски не говорят 400 студентов»: главный медвуз Урала требуют проверить на коррупцию
Комментарии
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Samarium
Хорошо было бы, чтобы таджикская диаспора устроила его с этим " дипломом" на работу стоматологом в Центральную клиническую больницу ( Москва), где лечатся члены правительства и другие высокопоставленные деятели.... 🤔
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7 час.
Алексей Горшков
Мне нравится телесериал "Интерны". Поначалу я жалел интернов - как доктор Быков над ними издевается, но потом подумал: "Не дай бог у подобных им лечиться, какой-нибудь Лобанов тебя ТАК залечит, что от его действий просто В МУЧЕНИЯХ ПОДОХНЕШЬ"! ПРАВ ДОКТОР БЫКОВ !!!
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6 час.
Анатолий Зотов
Так и по телеку они же все.
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4 час.
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