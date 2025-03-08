«По-русски не говорят 400 студентов»: главный медвуз Урала требуют проверить на коррупцию

Samarium Хорошо было бы, чтобы таджикская диаспора устроила его с этим " дипломом" на работу стоматологом в Центральную клиническую больницу ( Москва), где лечатся члены правительства и другие высокопоставленные деятели.... 🤔

Алексей Горшков Мне нравится телесериал "Интерны". Поначалу я жалел интернов - как доктор Быков над ними издевается, но потом подумал: "Не дай бог у подобных им лечиться, какой-нибудь Лобанов тебя ТАК залечит, что от его действий просто В МУЧЕНИЯХ ПОДОХНЕШЬ"! ПРАВ ДОКТОР БЫКОВ !!!