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Царьград

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Эксперт: зарядка телефона в чехле ведёт к нагреванию аккумулятора

Эксперт: зарядка телефона в чехле ведёт к нагреванию аккумулятора

При зарядке смартфона нужно соблюдать определённые правила: неправильная зарядка ведёт к выходу гаджета из строя.

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