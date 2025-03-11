Политолог Дудаков: сообщения о пошлинах США на российские товары – это инфошум

В зарубежных СМИ появились сообщения о возможном введении торговых пошлин США на российские товары. Однако это не более, чем инфошум – в реальности речь скорее пойдет о постепенном снятии санкций, чем о введении подобной меры, заявил в беседе с 360.
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