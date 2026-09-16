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Калужские новости

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Священник из Мосальска на автомобиле сбил корову

Священник из Мосальска на автомобиле сбил корову

Автомобиль священника Владислава Берегового серьезно пострадал после столкновения с коровой на дороге, судьба животного неизвестна.

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