😅 Привезённая в Крым из Херсонской области волчица Нура обживается в новом доме 😰 Крымские волонтёры привезли животное из Новой Каховки в Белогорский район.
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😅 Привезённая в Крым из Херсонской области волчица Нура обживается в новом доме 😰 Крымские волонтёры привезли животное из Новой Каховки в Белогорский район.