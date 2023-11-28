Бактерии хранят "воспоминания" и передают их в течение нескольких поколений

Новое исследование показывает, что одноклеточная бактерия Escherichia coli, которая широко распространена в нашем организме, способна «помнить» свои прошлые часы и передавать свои стратегии заражения поколениям.
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