В Алматы изменили схемы движения трех автобусных маршрутов

В Алматы с 22 сентября восстановлены прежние схемы движения автобусных маршрутов №59, №63 и №119, передает inAlmaty.
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